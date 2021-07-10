نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده عيد الأضحى حتى 18 يوليو 2021 وأسعار الأضاحي وكيفية الحجز في المقال التالي
عروض هايبر بنده عيد الأضحى والتي تختص بحجز الأضاحي تمهيداً للذبح في أيام التشريق، والتي تعتبر هي الأيام الشرعية لذبح الأضاحي لمن يرغب في الأضحية لهذا العام 2021، يمكن الذبح مباشرة مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ولكن تسهيلاً على الراغبين في الأضحية، وفرت مراكز تسويق بندة وهايبر بنده في هذا العام إمكانية حجز أضحية للذبح، ليس هذا كل شيء، ولكن وفرت بنده أسعار منافسة وعروضاً ليس لها مثيل على أسعار الأضاحي في السعودية 2021، في هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض هايبر بنده اليوم على الأضاحي وكيفية حجز الأضحية لهذا العام.
عروض هايبر بنده عيد الأضحى 2021
وفرت أسواق هايبر بنده في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الكثير من الخيارات للراغبين في الأضاحي، يتم الذبح في المسالخ البلدية الرسمية المخصصة والتي تتبع المنطقة التابع لها الفرع، وتوفر العديد من أنواع الأضاحي ومنها ما يتوفر في كل المناطق، وتشمل النعيمي والسواكني والبربري والحري والروماني والاسباني والرفيدي، والبعض يتوفر في كل المناطق عدا المنطقة الجنوبية ومنها التيس البربري والخروف الجورجي.
يتوفر الخروف الجيزاني في المنطقة الجنوبية فقط، بينما يتوفر عجل كامل أو جمل كامل في فروع جدة فقط، ويتاح للراغب في الذبح حجز ما يرغب من الأضاحي في حالة توفرها بالمنطقة التابع لها فقط، ويتم حساب وزن الأضحية والسعر النهائي.
كيفية حجز أضحية من هايبر بنده 1442
- يقوم العميل الراغب في الشراء بالتوجه إلى أحد فروع هايبر بنده التابعة لمنطقة سكنه، والذهاب إلى قسم اللحوم، في الأيام المقبلة حتى يوم 8 من ذي الحجة 1442 أو ما يوافق يوم 18 يوليو 2021، حيث يكون هذا اليوم هو آخر أيام العروض وإمكانية الحجز.
- يقوم العميل بتحديد نوع الأضحية التي يرغب بها ثم يدفع ثمنها كاملاً، ويستلم إيصالاً بذلك.
- يتم التوجه مرة أخرى لنفس الفرع بعد تحديد يوم الذبح سواء اول أو ثاني او ثالث أيام العيد بعد الساعة السادسة مساءً.
- يقوم العميل بتسليم إيصال الدفع واستلام الأضحية المختارة مذبوحة، وتوجد إمكانية التقطيع المجاني حسب الرغبة.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده عيد الأضحى حتى 18 يوليو 2021 وأسعار الأضاحي وكيفية الحجز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.