تراند الفن: استفتاء على 4 تحف لاختيار “قطعة يوليو” بمتحف آثار السويس القومي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلن متحف آثار السويس القومي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إجراء استفتاء شعبي لمحبي الآثار، لاختيار “قطعة شهر يوليو”، لتكون في المدخل الرئيسي للمتحف.

وعرض متحف آثار السويس القومي 3 قطع أثرية تخص “الكعبة المشرفة”، ليتم اختيار واحدة منها للعرض، حسب الاستفتاء الشعبي لمحبي الآثار.

القطعة الأولي:

جزء من ستارة الكعبة عليه كتابات قرآنية من سورة الأنعام نصها (بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم (والزخارف منفذة بخيوط مفضضة ومن أسفل كتابات نصها (صدق الله ربنا وخالقنا العزيز الرحيم وصدق رسوله البشير النذير) أما الجزء السفلى عليه كتابة نصها (أمر بتجديد هذه الستارة الشريفة مولانا السلطان المعظم فؤاد الأول بن إسماعيل باشا بن الحاج إبراهيم باشا 1339) والزخارف منفذة بالسيرما، ويحيط بهذه الزخارف جميعا إطار مزخرف باشكال هندسية يتخللها زخارف نباتية

القطعة الثانية

قطعة من كسوة الكعبة عليها كتابات قرآنية من سورة آل عمران نصها (ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون) ويحيط بالآيات القرآنية إطار من الزخارف النباتية والزخارف منفذة بالسيرما.

القطعة الثالث

محمل لحمل كسوة الكعبة مغطى بالقماش المزخرف بالسيرما بخيوط من ذهب وفضه خالصه وكانت توضع فوق الجمل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.