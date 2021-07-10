تراند الفن: اقتراح أوروبي بوقف بيع سيارات الوقود الأحفوري بحلول 2035

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 صباحاً - من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي أن تكون كل السيارات الجديدة التي سيتم بيعها بحلول عام 2035، خالية من الانبعاثات، وذلك ضمن خطة غير مسبوقة لمواءمة اقتصاد منطقة اليورو مع أهداف مناخية أكثر طموحًا.

فبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها بلومبرج نيوز، تخطط المفوضية الأوروبية، الذراع التنظيمية للاتحاد، لطلب خفض انبعاثات السيارات والشاحنات الجديدة بنسبة 65% بحلول عام 2030، وإلى الصفر بحلول عام 2035.

كما سيتزامن فرض معايير صارمة بشأن انبعاثات التلوث، مع إلزام حكومات الدول الأوروبية بتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات.

يأتي التحول إلى وسائل نقل نظيفة، ضمن مجموعة من الإجراءات التي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل بما يجعل الالتزام بالأهداف المناخية أكثر صرامة بحلول عام 2030، ومنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل مقارنة بمستويات عام 1990.

تسعى الدول الأوروبية إلى قيادة المعركة العالمية ضد تغير المناخ، لتصبح أول قارة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 بموجب الاتفاقية الخضراء.

وتحتاج منطقة اليورو إلى إعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية كافة للوصول إلى ذلك الهدف، مع مراعاة أن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعي النقل والصناعة يعد أكبر التحديات التي تواجهها.

ستصبح أهداف الحد من انبعاثات السيارات الجديدة أكثر تشددًا مقارنة بالأهداف الحالية التي تتطلب خفضًا بنسبة 37.5 % بحلول عام 2030. وتسهم سيارات الركاب بنحو 12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وتستعد صناعة السيارات لتطبيق إجراءات جديدة صارمة. وقال بنك “باركليز”، إنه سيكون من الصعب على شركات صناعة السيارات تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2030، حتى مع السيارات الكهربائية والهجينة. لكن تلك السياسة ستدفع إلى إنتاج المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية.

كتب كاي ألكسندر مولر، محلل السيارات في “باركليز” في تقرير صادر يوم الجمعة: “لا ينبغي أن تكون هذه الأهداف مفاجأة رغم أنها تتطلب تحولًا سريعًا بشكل واضح”.

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