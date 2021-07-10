تراند الفن: كولومبيا تتفوق على بيرو بثلاثية وتفوز بالمركز الثالث في كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 صباحاً - فاز منتخب كولومبيا لكرة القدم، على نظيره بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا.

وتقدم فيكتور فلوريز لمنتخب بيرو في الدقيقة 45 قبل أن يعادل كوادرادو النتيجة لكولومبيا في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وسجل لويس مارولاندا هدف كولومبيا الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يعادل جيانلوكا لابادولا النتيجة لبيرو في الدقيقة 82.

وفي الوقت القاتل، سجل لويس مارولاندا ثالث الأهداف لمنتخب كولومبيا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع؛ ليحصد لمنتخب بلاده ميدالية غالية بالمركز الثالث من بطولة الكوبا.

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