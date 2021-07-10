شوف عروض هايبر بنده اليوم 10 يوليو 2021 تخفيضات كبيرة لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم 10 يوليو 2021 موافق يوم السبت 30 من ذي القعدة 1442 على بعض الأغراض الهامة في المنزل، بعض العروض ينتهي مع نهاية اليوم السبت، وبعضها لمدة ثلاثة أيام، هذا إلى جانب العروض الأسبوعية المتوفرة منذ يوم الأربعاء الماضي، والتي تسري حتى يوم الثلاثاء المقبل، وأيضاً العروض الخاصة بالأضاحي والتي توجد في كل فروع هايبر بنده حتى يوم الثامن من شهر ذي الحجة لحجز الأضاحي واستلامها في عيد الأضحى المبارك، تقدم بنده عروضاً غير مسبوقة في تلك الأيام المباركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إليكم عروض بنده اليوم عبر موقعكم ثقفني.

عروض هايبر بنده اليوم 10 يوليو 2021

تقدم مجموعة شركات هايبر بنده لتجارة التجزئة كل ما هو جديد في عالم العروض، فالعروض حقاً غير مسبوقة وتتجدد باستمرار، فمن المعروف في معظم أسواق الهايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية أن العروض الأسبوعية تكون هي السائدة، ولكن خالفت شركة بنده هذا العُرف مقدمةً عروضاً كبيرة لا مثيل لها، ليكون هناك عروضاً جديدة على مدار الأسبوع إلى جانب العرض الأسبوعي ذاته.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك تزداد العروض للحصول على منتجات أفضل بسعر مناسب، وإلى جانب ذلك توجد العديد من المسابقات للعملاء من أجل الفوز بهدايا ونقود مقدمة من بنده مع بعض الشركات أبرزها شركة غارنييه للعناية بالشعر والبشرة، والتي تقدم جوائز لعملائها بعد حل الأسئلة التي توجد بالصفحة الرسمية لشركات بنده عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عروض اليوم متنوعة لأغراض المنزل والأطفال، فهناك عروضاً كثيرة ينتظرها الآباء على حفائض الأطفال منها عروض على حفائض بيبي جوي وبامبرز وبامبرز بانتس، تسري العروض حتى نهاية السبت فقط.

عروض هايبر بنده لمدة 3 أيام

في الحقيقة أن عرض دقيق البيكر هو لمدة 4 أيام، ولكنه بدأ من أمس الجمعة، لذلك فإن باقي في العرض ثلاثة أيام هما السبت والاحد والاثنين، فرصة رائعة لشراء 4 حبات من دقيق البيكر وزن 1 كيلو جرام للحبة الواحدة مقابل 10.95 ريالاً، يستخدم الدقيق في الكثير من أغراض الحلوى والمعجنات.