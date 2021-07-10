تراند الفن: لطلاب الثانوية العامة..3 أشياء يجب اصطحابها أثناء الذهاب للامتحان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تنطلق، اليوم السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في تمام العاشرة.

وينشر “القاهرة 24”، أبرز3 أشياء يجب اصطحابها أثناء الذهاب للامتحان بالثانوية العامة

1-امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

2-رقم الجلوس

3-الكمامة

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إرسال تعليمات لجميع المديريات التعليمية بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.

وكتب “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موجها خطابه إلى المديريات، قائلًا: “أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكُتب المدرسية أيًا كانت مساحة مُلاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها، أما المُلاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مُبالغ فيها”.

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