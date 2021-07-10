تراند الفن: بالفيديو.. “مواطنة” تروي قصة إصابتها بالسرطان.. وتكشف مفاجأة بعد تعافيها من المرض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت معلمة متقاعدة، قصة إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف كان المرض سببا في اختلاف حياتها

وقالت المعلمة المتقاعدة نورة العمار خلال لقائها مع قناة “السعودية”، إنها كانت معلمة لمدة 23 عاماً في المدارس الحكومية وتدرجت في جميع مراحل التعليم، مبينةً أن إصابتها بمرض سرطان الثدي كانت أصعب شيء في حياتها. مشيرة إلى أنها تعافت من المرض قبل 6 سنوات.

وأشارت إلى أنه بعد فترة النقاهة وتعافيها من المرض تغيرت حياتها وحققت الكثير من الإنجازات التي كانت مؤجلة، مبينةً أنها حفظت 12 جزءاً من القرآن الكريم.

ودعت الجميع إلى جعل الصعوبات سلّماً للصعود إلى أسمى أهداف الحياة.ووجهت رسالة إلى الشباب بضرورة التمسك برضا الله عز وجل ورضا الوالدين، وتحديد الهدف المرجو في هذه الحياة.

وأكدت أن تحقيق الأهداف لا يأتي بالتمني، ولكن بالتعليم والحصول على الشهادات وتطوير الذات ومخالطة أصحاب الخبرة في عمل المشاريع.

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