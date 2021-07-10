تراند الفن: 45 ألف طالب وطالبة يقصون شريط ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالشرقية اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 صباحاً - ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمختلف محافظات الجمهورية، فيما يؤدي الامتحانات بمحافظة الشرقية 45 ألف طالب وطالبة؛ حسبما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية في نطاق 19 إدارة تعليمية مختلفة بأنحاء المحافظة، حيث يؤدي الطلاب امتحاناتهم أمام 162 لجنة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك بعد اجتماعات عدة مع كافة الجهات المعنية.

ويشهد محيط اللجان كثافة أمنية، وسط تخصيص ممر خاص للطلاب، وبين هذا وذاك تعليمات صارمة باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المُستجد.

وانتهت الفرق الطبية المتحركة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، قبل ساعات، من تطعيم كافة الأفراد المشاركين في المراقبة والإشراف على امتحانات الثانوية العامة بالشرقية بلقاح كورونا.

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