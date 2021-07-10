تراند الفن: “أمين الأعلى للآثار”: نسخة من احتفالات عيد الأوبت يجرى تجهيزها لافتتاح طريق الكباش فيديو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، على بدء العمل بوزارة الآثار في وضع تصور لسيناريو سيدهش العالم لافتتاح طريق الكباش.

وأشار وزيري إلى أن الاحتفال بافتتاح طريق الكباش، سيشهد إقامة نسخة من الاحتفال الذي كان يقام في عيد الأوبت، مؤكدًا أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بدأ في التشاور مع اللجنة المختصة بوضع التصور النهائي للاحتفال والذي سيشهد تقليدا لاحتفالات عيد الأوبت.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الاحتفال بافتتاح الكباش سيضع الأقصر في أذهان العالم مرة أخرى لتصبح مركز عالمي للسياحة الثقافية.

يشار إلى أن الأقصر شهدت الخميس، إجراء زيارة سريعة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة نسب التنفيذ بطريق الكباش تمهيدا لافتتاحه.

واستمع مدبولي خلال الجولة إلى شرح حول الموقف التنفيذي الهندسي والأثري لمشروع کشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر.

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