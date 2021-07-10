تراند الفن: ناتشو: كرة القدم معقدة للغاية.. وأنشيلوتي مدرب رائع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تحدث الإسباني، ناتشو فيرنانديز، لاعب فريق ريال مدريد، عن صناعة التاريخ رفقة الملكي، ومفاتيح أدائه العالي، والفترة التحضيرية للموسم الجديد مع المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

وقال ناتشو خلال تصريحات صحفية: ” ريال مدريد هو بيتي، لقد ترعرعت هنا وتعلّمت القيم الإيجابية لمواجهة الحياة وكل ما يستجد، لا أستطيع أن أتخيل الحياة دون ريال مدريد لأنني هنا لما يزيد عن نصف حياتي، إن قضاء سنوات أخرى في هذا النادي وهو منزلي، هو شيء إيجابي يجعلني سعيدًا، أنا فخور جدًا باللعب هنا لسنوات أكثر”.

وتابع: ” كرة القدم معقدة للغاية وأنه من الصعب جدًا الفوز باللقب القاري، تلك هي لحظات خاصة يحاول اللاعبون تكرارها مع العلم بمدى تعقيدها”.

وعن صناعة التاريخ مع ريال مدريد: ” أثمّن ذلك كثيرًا، يحدث الكثير كل عام، إن الفوز بدوري الأبطال أمر معقد للغاية وما فعله هذا الفريق قبل بضع سنوات بالفوز باللقب ثلاث مرات متتالية وأربع مرات في خمس سنوات كان علامةً فارقة، نعطيها أهمية أكبر مع مرور السنين”.

ومفاتيح أداءه العالي: ” الحفاظ على عادات صحية في الغذاء والراحة وعيش حياة طبيعية هي أمور تساعدك على تقديم أفضل ما لديك، دون نسيان أهمية التدريبات، أحاول الاعتناء بنفسي قدر الإمكان ومعاناتي من مرض السكري تزيد من أهمية ذلك، تأقلمت مع الأمر لسنوات طويلة وأواصل النضال”.

وعن تحضيره للموسم الجديد قال: “هذه أسابيع وشهور مهمة للتحضير للموسم، علينا الاستعداد بقوة، من الجيد أن نعاني الآن لنكون في القمة في نهاية الموسم”.

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