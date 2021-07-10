تراند الفن: طبيبة “روسية” تكشف كيفية التخلص من دهون البطن بطريقة آمنة وفعالة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 صباحاً - صحيفة المرصد – وكالات: الدكتورة أولغا ديدكوفا، خبيرة التغذية الروسية، كيف يمكن التخلص من دهون البطن، ولماذا تؤثر سلبا في الصحة.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن دهون البطن أخطر من الدهون التي تتراكم في منطقة الفخذين، التي تعتبر محايدة وتأثيرها جمالي فقط.

التدخل الجراحي لا يحل المشكلة

وتشير الطبيبة، إلى أن التدخل الجراحي لا يحل هذه المشكلة. لأنه عند إجراء مثل هذه العملية الجراحية يزيل الجراح الطبقة الدهنية التي تحت الجلد فقط، وليس الدهون الحشوية التي تحيط بأعضاء الجسم الداخلية. أي يجب تغيير نمط الحياة وممارسة التمارين الرياضية يوميا.

حمية غذائية

وتقول، “يجب أن يصف الطبيب المختص حمية غذائية، تحتوي على ما لايقل عن 1500 سعرة حرارية يوميا. وإذا كانت الدهون متراكمة في منطقة البطن يجب تخفيض الوزن تدريجيا بحيث لا يزيد عن 2.5 كلغم في الشهر. لأن تغيير عملية التمثيل الغذائي مهمة صعبة للكبد المحمل بعبء الدهون الداخلية. لذلك يصف الطبيب عادة أدوية معينة لتخفيض الوزن، لأن مشكلة دهون البطن تكون معقدة بسبب أمراض أخرى”.

تمارين رياضية خفيفة

ووفقا لها، لا تنفع تمارين البطن في حل مشكلة دهون البطن، بل يجب ممارسة تمارين رياضية خفيفة مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 30-40 دقيقة في كل مرة. لأن عملية حرق هذه الدهون تبدأ بعد 30 دقيقة، ومن الضروري مساهمة الأطراف السفلى، لأن العضلات الكبيرة تجبر الجسم على إنفاق طاقة أكثر.

وتقول، “يمكن ملاحظة التغير الحاصل بصريا بعد شهرين من بداية عملية التخلص من دهون البطن. وبعد خمسة أشهر سيفقد الشخص حوالي 10 كيلوغرامات من وزنه. وهذا أمر طبيعي لأن عملية تخفيض الوزن مرتبطة بتغير عملية التمثيل الغذائي، وعادة ما ترافقها حالات عدم الالتزام بالحمية الغذائية”.