تراند الفن: كيف تمكن مهندس شاب من سرقة 10 ملايين دولار من “مايكروسوفت”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 صباحاً - حملت بطاقة الهدية من “إكس بوكس”، وهي بطاقة ائتمان مدفوعة مسبقًا، سلسلة مؤلفة من 25 رقمًا وحرفًا، والتي تُعرف أيضًا برمز (5×5). وتم إرسال هذا الرمز عبر البريد الإلكتروني، رغم أنه لا أنه لا يختلف كثيرًا عن سلسلة الأرقام والأحرف الأخرى المدونة على بطاقات الهدايا التي تعلق عادةً على الرفوف قرب صناديق الدفع في صيدليات “سي في أس” (CVS) أو متاجر “تارغيت” (Target)، حيث تعرض بألوان عديدة كما في مكعب روبيك الشهير، حيث تباع بالنيابة عن شركات مثل “أبل” و”أبلبيز” (Applebee’s) و”ديزني” و”دومينوز”، وأي شركة أخرى قد تخطر في بالك، ومن بينها أيضًا شركة “مايكروسوفت” التي تسوّق بطاقاتها تحت شعار علامة “إكس بوكوس”. بالطبع، البطاقات وحدها من دون الرمز لا قيمة لها، إلا أن كلّ رمز (5×5) يوازي مبلغًا معينًا بالدولار.

في هذه الحالة، رمز (DD9J9-MXXXC-3Y6XD-3QH2C-PWDWZ) كان يساوي 15 دولارًا، ويمكن استخدامه لشراء أي من المنتجات التي تبيعها “مايكروسوفت” عبر الإنترنت، من ألعاب الفيديو إلى برامج “أوفيس” و”ويندوز” وأجهزة كمبيوتر “لينوفو” ومكبرات صوت “سونوس” (Sonos)، وغيرها.

بالتالي، يمكن اعتبار بطاقات الهدايا هذه نوعًا من العملات الرقمية، أشبه بـ “بتكوين”. ربما تبدو هذه المقاربة سخيفة بما أن بطاقات الهدايا مفهوم قديم يعود إلى زمن متاجر “بلاك باستر” (Blockbuster) لتأجير أفلام الفيديو، ولكن في الواقع توجد اليوم سوق على الإنترنت، حيث يمكن لأي شخص أن يبادل رموز بطاقات الهدايا بعملات بتكوين، ثمّ يحوّل مكاسبه إلى نقود. وحتمًا، تجذب هذه الأسواق المضاربين، إضافة كذلك إلى المحتالين، بما أنه يمكن القيام بعمليات التداول هذه بشكل من دون الكشف الهوية.

تلقى فولوديمير كفاشوك رمزًا بقيمة 15 دولارًا قبل بضعة أسابيع من عيد الميلاد عام 2017، وذلك ضمن مجموعة أخرى من الرموز تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 دولار. إلا أن المهندس الذي يُعرف اختصارًا باسم “فوفا”، وهو شاب في منتصف العشرينيات، لم يدفع ثمن بطاقات هدايا “إكس بوكس” بنفسه، كما لم تكن هذه البطاقات هدية مبكرة من أقاربه لمناسبة عيد الميلاد. فكفاشوك كان قد بدأ قبل فترة وجيزة العمل في وظيفة بدوام كامل في مقرّ شركة “مايكروسوفت” في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، حيث كان مكلفًا بالتحقق من البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في الشركة.

ركّزت المهمة الموكلة إلى فريقه على محاكاة عمليات الشراء عبر متجر “مايكروسوفت” الإلكتروني للبحث عن ثغرات في نظام البيع، ما تطلب القيام بالعديد من عمليات الشراء الوهمية من المتجر. مثلًا، إذا أضاف كفاشوك جهاز كمبيوتر “ديل” إلى عربة التسوق الإلكترونية، يمكنه أن يستخدم بطاقة ائتمان مزيفة تزوده بها “مايكروسوفت” لينجز عملية الشراء، ثمّ يوثق أي أخطاء قد تتخلل هذه العملية. وبما أن النظام يدرك أن عملية الشراء مزيفة، لا يتم شحن المنتج الذي طلبه. على الأقل هذا ما كان يُفترض به أن يحصل.

إلا أن كفاشوك وقع على ثغرة برمجية غيّرت حياته. كان ذلك الخلل واضحًا جدًا لدرجة البلاهة، ولم يقدر أن يرغم نفسه على إبلاغ مديره به. فقد لاحظ أنه في كلّ مرة يحاول فيها اختبار شراء بطاقات هدية، يصدر متجر “مايكروسوفت” رمز (5×5) حقيقيًا. وما لبث أن أدرك أن بإمكانه أن يولّد عددًا لا متناهيًا من الرموز، وكلّها مجانًا.

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