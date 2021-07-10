تراند الفن: “اللهم ألهمهم الإجابة الصحيحة”..3 دعوات من الأمهات لأبنائهن قبل دخول امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تنطلق، اليوم السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في تمام العاشرة صباحًا.

1- اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة، يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اهد أولادنا إلى كل ما هو صحيح وبارك لهم في أوقاتهم.

2-اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، اللهم اني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه.

3-اللهم ثبت لهم يقينهم وارزقهم حلالًا يكفيهم، اللهم أبعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم.

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