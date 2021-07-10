كيفية تحويل فرو الخروف إلي سجادة أنيقة في منزلك في 9 خطوات

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محمد سياف - ابو ظبي - مع قدوم عيد الأضحى المبارك يتساءل العديد من المتابعين حول كيفية تحويل فرو الخروف إلي سجادة أنيقة في منزلك حيث يلجأ الكثير من الناس إلي التخلص من فرو الخروف بعد ذبح الأضاحي نتيجة لعدم معرفتهم الطريقة الصحيحة للتعامل مع فرو الخروف مما ينتج عنه رائحه كريهه غير محببة وتجمع للحشرات والذباب مما يضطرهم إلي التخلص منها واليوم نقدم لكم متابعينا الأعزاء الطريقة الصحيحة للتعامل مع فرو الخروف لتنظيفه وجعله قطعة ديكورية تزين المنزل بأقل التكاليف استفيد الآن من فرو خروف الأضحية بدلا من التخلص منه وقم بتحويله إلي سجاده صغيرة في منزلك بإتباع مجموعة من الخطوات البسيطة واليكم متابعينا خطوات تحويل فرو الخروف إلي سجادة أنيقة في منزلك. خطوات تحويل فرو الخروف إلي سجادة أنيقة في منزلك قم بتنظيف الجلد الداخلي للفرو من بقايا اللحوم والدهون العالقة به بواسطه سكين حاد قم بتنظيف الفراء من الخارج من الأتربة والأوساخ العالقة به بالماء الجاري جيدا أختر مكان جيد التهوية وتصله الشمس لوضع فرو الخروف قم بفرد الفرو علي شئ مستوي مع شد أطرافة وتثبيتها بالمسامير جيد لمنع انكماش الجلد قم بوضع طبقة من الملح علي الجلد واتركه في مكان مشمس جيد التهوية للحفاظ عليه من التعفن يتم تغيير الملح يوميا حتي يجف الجلد ومن المستحسن ترك الفرو أكثر من 4 أيام للحصول علي النتيجة المرجوة بعد تمام جفاف الجلد يتم إزالة طبقات الملح وأي عوالق بفرو الخروف مع تمشيط فرو الخروف للحصول علي مظهر مثالي إذا كان لون الفراء غير محبب لك أو غير ملائم لفرش المنزل قم بصبغة باللون المناسب لك قم بفرش الفرو في مكان مناسب داخل منزلك وقم تحويل فرو الخروف إلي سجادة أنيقة في منزلك اقرأ أيضا

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