تراند الفن: رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية يكشف أهمية المناحل في مصر (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم النحل، بمركز البحوث الزراعية، إن هناك أنشطة إنتاجية تحتاج إلى ترويج إعلامي، لتشجيع المواطنين على الإقبال عليها وكشف مدى أهميتها وعلى رأسهم “المنحل”.

وأضاف رئيس قسم النحل في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن المناحل في مصر مصدر مهم للغاية، وأن جميع الدول الخارجية تقدم إليها لشراء العسل، ولكنه يعتبر “اقتصاد منسي”، نظرًا لتعريف الناس بأهمية النحل على الاقتصاد القومي بصفه عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة، ويعتبر من أقدم المشروعات التي توفر فرص عمل وحل أزمة البطالة، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها قسم بحوث النحل، ويوضح بها المقومات التي يقوم عليها المنحل.

وأوضح رئيس قسم النحل، أنه يجب أن يتوفر بالأماكن التي يقوم بها المناحل نباتات مرعى سواء وجود حبوب لقاح أو زهور رحيقية أو كلاهما، وهناك أنواع عديدة من النحل تتخطى الـ 20000 نوع.

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