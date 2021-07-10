تراند الفن: تعرّف على تخصصات القافلة الطبية بقرية بحر أبو المير في الفيوم اليوم وغدٍ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت مديرية الصحة بالفيوم، مساء اليوم، تنظيم قافلة طبية متخصصة، لمدة يومين على التوالي تبدأ اليوم السبت وحتي غدًا الأحد، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتوصيل الخدمة الطبية لجميع قرى محافظة الفيوم.

وفي ذات السياق، تقوم إدارة القوافل الطبية بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير الإدارة بتنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي السبت والأحد “10-11″، يوليو الجاري، لأهالي قرية بحر أبو المير بمركز إطسا بمقر الوحدة الصحية بالقرية بعدة تخصصات طبية.

وتشمل التخصصات: “تخصص باطنه “عيادتين”، أطفال “عيادتين”، جراحة، نسا، تنظيم أسرة، جلدية، عظام، أسنان”، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، وصرف العلاج بالمجان”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.