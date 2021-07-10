تراند الفن: اليوم.. المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الثاني استعدادًا لأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يستعد المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، خلال الفترة الحالية بقوة قبل السفر اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ويخوض اليوم المنتخب الأولمبي مرانه الثاني المغلق بعدما قرر شوقي غريب إغلاق المران منذ أمس، من أجل زيادة التركيز للاعبين قبل السفر لخوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي فى مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتى ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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