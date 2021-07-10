تراند الفن: بعد قليل.. 41 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جرى تجهيز جميع لجان الثانوية العامة بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، أن هناك41 ألف طالب وطالبة، سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة، موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى التنسيق مع مديريات المحافظة المختلفة، ومنها مديرية الأمن، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان، ومديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب داخل كل لجنة، ومديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، والتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدى 24 ساعة، وتأمين خطوط الفايبر باللجان.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، وذلك إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير 75 سيارة للمرور على اللجان.

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