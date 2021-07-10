تراند الفن: وصول أوراق امتحانات الثانوية العامة لكافة لجان محافظة البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وصول أوراق الأسئلة والإجابة بكافة لجان الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية.

وقال “منير” لـ “القاهرة 24”، إن غرفة عمليات متابعة الامتحانات وشكاوى الطلاب، تتابع سير عملية الامتحانات للعمل على حلها فورًا، كما أكدت انتهاء الاستعدادات الخاصة بـ 19 لجنة سيؤدي من خلالها 2629 طالبا وطالبة الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين”.

وأضاف أنه تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين في مدن المحافظة القريبة من اللجان، مع توفير مختلف سبل الراحة لهم، فيما وصلت أوراق امتحانات الثانوية العامة للجان المختلفة بالمحافظة ومؤمنة من قبل رجال القوات الشرطة.

وذكر أنه تم توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة، وبروتوكول آخر مع مديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين وبرتوكول مع شركة الكهرباء، لتوفير بدائل حال انقطاع التيار الكهربي، لافتا إلى وصول عدد من رؤساء اللجان وكذلك رئيس مركز التوزيع، للاطمئنان على الاستعدادات داخل المدارس ومركز التوزيع.

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