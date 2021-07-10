تراند الفن: بإجراءات احترازية مشددة.. المنيا تستعد لاستقبال 34 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تستقبل 86 لجنة داخل محافظة المنيا، اليوم السبت، نحو 34 ألف طالبة وطالبة؛ لأداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وذلك وسط اتخاذ إجراءات أمنية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأنهت المحافظة، كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ للشعبتين العلمية والأدبية، اعتبارًا من اليوم السبت لتستمر حتى يوم 29 يوليو الجارٍ للشعبة العلمية، و2 أغسطس المُقبل للشعبة الأدبية، ويؤدي الامتحان ما يقارب لـ 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.

وانتهت المنيا، من جاهزية كل المدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها، من حيث الآثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت، ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان مع تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بالمدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الإحترازية والوقائية، للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، مع توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

وشدّد القاضي، على رؤساء المدن التسع، بضرورة استمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بمحيط المدارس وتكثيف عمال النظافة أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية، والمرور على لجان الامتحانات على الطبيعة لوضع الخطط لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وكذا تمهيد وصيانة الطرق المؤدية للجان، لافتًا إلي ضرورة تضافر كافة الجهود لخروجها بالشكل اللائق.

وكلف المحافظ، مديرية الصحة، بتواجد زائر صحي بكل مدرسة وأن تكون المديرية على استعداد تام بسيارات الإسعاف وكافة المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي طارئ يحدث وذلك بالتنسيق مع التأمين الصحي.

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