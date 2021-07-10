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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : روى المواطن يحيى حسن المثيبي الفيفي، تجربته في تحويل سطح منزله إلى ملعب كرة القدم مزود بصالة للألعاب الرياضية على إحدى قمم جبال فيفاء في جازان.
وقال “يحيي”، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن حب أهل المنطقة لممارسة الرياضة بشكل عام هو السبب في إقدامه على تحويل سطح منزله إلى ملعب لكرة القدم.
وأوضح أن الملعب مزود بآلات لممارسة ألعاب رياضية مختلفة ولفئات عمرية متنوعة من أهل المنطقة.
وأشار إلى أنه لم يكن يملك كامل الأرض التي يقام عليها الملعب، حيث قام بشراء الجزء المتبقي اللازم لإقامته، كما أقام جسرًا على ارتفاع 20 مترًا.
وبلغت التكلفة النهائية لإقامة الملعب ما بين 800 إلى 900 ألف ريال، مؤكدًا أنه فضّل تحويل الأرض إلى ملعب عن إقامة مبنى سكني فيها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: مواطن يروي تجربته في تحويل سطح منزله لملعب كرة قدم وصالة “جيم” بفيفاء.. ويكشف عن التكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.