تراند الفن: بالفيديو: مواطن يروي تجربته في تحويل سطح منزله لملعب كرة قدم وصالة “جيم” بفيفاء.. ويكشف عن التكلفة

صحيفة المرصد : روى المواطن يحيى حسن المثيبي الفيفي، تجربته في تحويل سطح منزله إلى ملعب كرة القدم مزود بصالة للألعاب الرياضية على إحدى قمم جبال فيفاء في جازان.

وقال “يحيي”، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن حب أهل المنطقة لممارسة الرياضة بشكل عام هو السبب في إقدامه على تحويل سطح منزله إلى ملعب لكرة القدم.

وأوضح أن الملعب مزود بآلات لممارسة ألعاب رياضية مختلفة ولفئات عمرية متنوعة من أهل المنطقة.

وأشار إلى أنه لم يكن يملك كامل الأرض التي يقام عليها الملعب، حيث قام بشراء الجزء المتبقي اللازم لإقامته، كما أقام جسرًا على ارتفاع 20 مترًا.

وبلغت التكلفة النهائية لإقامة الملعب ما بين 800 إلى 900 ألف ريال، مؤكدًا أنه فضّل تحويل الأرض إلى ملعب عن إقامة مبنى سكني فيها.



