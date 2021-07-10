فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت معلومات جديدة ومختلفة تماما أمس الجمعة، أن قتلة رئيس هايتي الحقيقيين هم من حرسه الخاص، وقاموا بتعذيبه داخل غرفة نومه قبل اغتياله، وليسوا “المرتزقة” الكولومبيين. وظيفة الفريق الكولومبي ووفقاً لـ”العربية.نت” فإن صحيفة كولومبية، جمعت “أدلة دامغة وموثقة” تؤكد أن الكولومبيين هم فريق أمني تعاقدت معه حكومة هايتي للإشراف على الأمن في بعض مناطق العاصمة Port-au-Prince تنشط فيها عصابات بالخطف والسرقات. وقالت صحيفة “ال تمبو” الكولومبية أنهم “عادوا بابنة الرئيس بعد اغتياله إلى منزل العائلة، لتحمل ما تيسر من أغراض شخصية، كجواز سفرها وبعض ثيابها” ثم انتقلت مع شقيقيها، طالبة الأمان في جمهورية الدومينيكان، المتقاسمة مع هايتي جزيرة سماها كريستوفر كولومبوس “اسبانيولا” حين اكتشفها في 1492 ببحر الكاريبي. الكولومبيون وصلوا بعد عملية الاغتيال وأضافت “إل تمبو” عن معتقلين من الفريق الكولومبي، أنهم مضوا إلى منزل الرئيس، بعد تسلمهم بلاغا من الشرطة، يعلمهم بإطلاق نار يجري بين حرس منزله الواقع عند تلة مطلة على العاصمة، فوصلوا بين الساعة 2.30 إلى 2.40 فجر الأربعاء، أي بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا من الوقت الذي تم فيه اغتياله، يؤكد ذلك فيديو لوصولهم التقطت مشاهده كاميرا للمراقبة، وهو ما يؤكد عدم مسؤولية الكولومبيين عن اغتيال Jovenel Moïse الراحل بعمر 53 سنة، وجرح زوجته برصاصات جعلت حالتها حرجة، لذلك نقلوها إلى مستشفى بولاية فلوريدا الأميركية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عذبوه بغرفة نومه قبل اغتياله.. مفاجأة بشأن القتلة الحقيقيين لرئيس هايتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.