تراند الفن: “ممنوع الدخول دون كمامة”.. انطلاق امتحانات الثانوية بالإسكندرية وسط إجراءات مشددة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أقبل طلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل قليل، على دخول لجان مدارس الإسكندرية، في أول أيام الامتحانات بمادة اللغة العربية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة علي جميع اللجان.

وشهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة، حيث منعوا دخول أي طالب دون إرتداء الكمامة، وكذلك قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين.

ويبلغ عدد المتقدمين للامتحان 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي أمس، أنه شدد على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لآداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020/ 2021، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت 10 يوليو وتنتهي يوم 2 أغسطس المقبل.

وأكد محافظ الإسكندرية، علي ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة الالتزام التام بتطهير وتعقيم اللجان يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.

كما شدد علي الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، كما أكد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات لمنع الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى ضرورة توفير طبيب لكل لجنة في حالة الاحتياج اليه، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بـ مراقبي ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن مديرية تعليم الإسكندرية قامت بتجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات، لافتا إلى إنه تم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة لاداء الامتحانات، وتم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان.

وأشار «سعد» إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا حتى الان، كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة.

كما تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية وتم التنبيه مشددا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعات المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن، وتوفير بوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب.

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