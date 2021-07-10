تراند الفن: أول تعليق من “التعليم” حول وجود حالات خرق في امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أي محاولات غش على جميع الجروبات، لافته إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.

ومنذ قليل، وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستعداد للامتحانات.

وكتب “شوقي”، عبر جروبات ” الواتس آب” “بأذن الله تكون بداية جميلة لامتحانات هادئة وناجحة بفضل تكاتف الجميع”.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رسالة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة والمقرر بدؤها غدًا السبت.

وكتب “حجازي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “أرسل مدير إحدى المدارس في سنغافورة رسالة إلى أولياء أمور طلابه قبل الامتحانات، جاء فيها «أولياء الأمور الأعزاء.. امتحانات أطفالكم ستبدأ قريبا، أعرف أنكم قلقون حول أداء طفلكم، ولكن لطفا تذكروا أنه بين كل الطلاب الذين سيجلسون في قاعات الامتحانات هناك فنان، لا يحتاج إلى فهم الرياضيات، وهناك ريادي لا يهتم بتاريخ الأدب الإنجليزي، هناك موسيقي ودرجات الكيمياء لا تعنيه في شيء، وهناك رياضي، أداءه الجسدي أهم من الفيزياء”.

وتابع “حجازي “، “إذا حصد طفلك الدرجة النهائية فهذا جيد، ولكن إن لم يحدث هذا، أرجو ألا تفسدوا ثقتهم في أنفسهم، أو تجرحوا كرامتهم، أخبروهم أن الامتحان مجرد امتحان، أنهم قادرون على فعل أشياء أكبر في الحياة، أخبروهم أنكم، وبغض النظر عن درجاتهم، تحبونهم، ولن تحكموا على قدراتهم”.

وواصل، “أرجوكم افعلوا هذا، وبينما تفعلون هذا ستحصلون على فرصة لمشاهدة أطفالكم وهم يقهرون العالم، فدرجة سيئة في الامتحان لن تقدر على إفساد أحلامهم، وأرجوكم تذكروا أن المهندسين والأطباء ليسوا وحدهم السعداء في هذا العالم”.

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