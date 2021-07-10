فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، أوجه الشبه بين لقاح فيروس كورونا “مودرنا” الذي اعتمد بشكل رسمي في المملكة و”فايزر”. وأوضح الزامل عبر قناة “الإخبارية”، أن المملكة استقدمت لقاح “مودرنا” بسبب تخفيف الضغط على “فايزر” مؤكدا أنه متقارب بشكل كبير تقنياً مع لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، فهو يُحقق نفس الفاعلية، ونفس الأعراض الجانبية أيضاً. وأكد أن دخول لقاح مودرنا ضمن اللقاحات المعتمدة في المملكة يعمل على طمأنة العاملين في وزارة الصحة بأن هناك شركات أخرى تتعاون معهم في ظل الطلب الكبير من جميع دول العالم على هذه اللقاحات، داعياً الجميع إلى عدم القلق. يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت مؤخراً على تسجيل لقاح “مودرنا” واعتماده رسميا كلقاح بجانب “فايزر”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد اعتماده رسمياً في المملكة.. بالفيديو: “استشاري” يكشف أوجه الشبه بين لقاحي “مودرنا” و”فايزر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.