تراند الفن: تنشيط السياحة تبحث مع محافظ الإسكندرية سبل التعاون للترويج للسياحة الداخلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - توجه

الأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى مدينة

الاسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومحافظة ومكتبة الاسكندرية للترويج

وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة.

وقد

رافقه خلال الزيارة الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية،

والأستاذة أماني ألفونس مدير عام مكاتب الاسكندرية والساحل الشمالي، حسب البيان

الذي تلقت ” المصريون ” نسخة منه.

وخلال

الزيارة، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية

العامة للتنشيط السياحي بمقر المحافظة لبحث سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار

ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الاسكندرية في الأحداث والفعاليات

المختلفة بالمحافظة، ووضع خطط مستقبلية لتنظيم رحلات توعوية وتعريفية لمواطني المحافظة

لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

كما

استقبل الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية الأستاذ أحمد يوسف لمناقشة ووضع

أطر التعاون المستقبلي لإنتاج فيلم مشترك بين الوزارة والمكتبة للترويج للمقصد المصري

وخاصة محافظة الاسكندرية بالإضافة إلى مناقشة المحتوي الدعائي السياحي من صور وأفلام

مختلفة للترويج للإسكندرية.

وخلال

الزيارة تفقد الأستاذ أحمد يوسف مكاتب السياحية الداخلية التابعة للهيئة ومتابعة سير

العمل بها وما تقوم به من دور في الترويج السياحي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية

ومجهودات التوعية السياحية والأثرية، كما تم مناقشة الخطط الإستراتيجية والتوعوية للفترة

المقبلة وآليات تعظيم طرق الاستفادة منها طبقا لخطة الهيئة.

واختتم

الأستاذ أحمد يوسف الزيارة بالالتقاء بعدد من ذوي الهمم أثناء جولتهم التعريفية ضمن

مبادرة “اعرف بلدك” التي تقوم الهيئة بتنظيمها في المتحف القومي بالإسكندرية،

وتم التحدث معهم عن المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر عامة ومحافظة الاسكندرية

خاصة، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.

ومن

جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان محمود أن الهيئة قامت بتنظيم أكثر من ٣٠ رحلة توعوية

وتعريفية في محافظة الاسكندرية، وذلك منذ إطلاق الوزارة لمبادرة “اعرف بلدك”

في ديسمبر ٢٠٢٠، لمختلف الفئات المجتمعية والعمرية، لزيارة عدد من المزارات السياحية

والأثرية، حيث تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مواطن الجمال والتعرف على المعالم

السياحية بمختلف محافظات مصر وتعريف المواطنين بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون

التي تزخر بها بلدهم، ونشر الوعي السياحي والأثري

مما يساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا

للسياحة والآثار المصرية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تنشيط السياحة تبحث مع محافظ الإسكندرية سبل التعاون للترويج للسياحة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.