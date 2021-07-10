تراند الفن: الجمارك: الإفراج عن ١٢٨٨ سيارة بـ ٢٤٤,٣ مليون جنيه بجمارك السويس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة

من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك

من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم

فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات

السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،

أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت خلال شهر يونيو الماضي

عن ١٢٨١سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي

والتجاري، منها ٥٦٤ سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات» بقیمة إجمالية بلغت

٢٣٤ مليونًا و٢٧٤ ألف جنيه، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون ” نسخة منه

.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك

السيارات تبلغ ٦٣ مليونًا و١٩٨ ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن

هذه السيارات ٣٢ مليونًا و١٢٧ ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة ٤٦ ألف

جنيه، وبلغت إجمالي الإيرادات المحصلة ٩٥ مليونًا و٣٧٢ ألف جنيه.

أوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس

أفرجت نهائيًا عن ٧ سيارات نقل بقيمة بلغت ١٠ملايين و١٠٤ آلاف جنيه خلال شهر يونيو

الماضي.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك

السيارات بقيمة مليون و١٨٤ ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها ٥٩٩ ألف

جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة بنحو مليون و٧٨٣ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج

المؤقت من جمارك السويس خلال شهر يونيو الماضي ١٢٦ سيارة، كما تم إعادة تصدير ١٠٩ سيارات

سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات

بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يونيو الماضي عن ١٢٨٨ سيارة ملاكي ونقل بقيمة إجمالية

بلغت ٢٤٤ مليونًا و٣٧٨ ألف جنيه، وبلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة

المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي ٩٧ مليونًا و١٥٧ ألف جنيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجمارك: الإفراج عن ١٢٨٨ سيارة بـ ٢٤٤,٣ مليون جنيه بجمارك السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.