تراند الفن: كيف تراقب “التعليم” امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - بدأت منذ قليل غرف المراقبة التابعة بوزارة التربية والتعليم مراقبة امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر شاشات تليفزيونية، وكاميرات مراقبة.

ويتوافد طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، مادة اللغة العربية للشعبة العلمية، امتحانات الدور الأول 2021، بجميع لجان الجمهورية في تمام الساعة العاشرة.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة نماذج إجابة المواد غير المضافة للمجموع اليوم السبت.

وأكدت الوزارة، في بيان سابق، أنه في حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب في المادة “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يُسلِّم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

وفي ذات السياق كشف وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة حقيقة تداول أسئلة متداولة لامتحان اللغة العربية، مؤكدًا أن الأسئلة المتداولة على صفحات الفيس بوك، مشيرة أنها غير صحيحة ولا يجب على الطلاب الالتفاف إليها.

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