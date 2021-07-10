فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببالغ الحزن والأسى،

السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

أكد وزير المالية، أن السيدة جيهان السادات، قدمت نموذجًا

متفردًا فى العطاء الوطني، والتحلي بالمسئولية التاريخية، وكانت خير سند لزوجها في

ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق نصر أكتوبر المجيد، حسب البيان الذي

تلقت ” المصريون ” نسخة منه.

أضاف الوزير، أن السيدة الجليلة جيهان السادات ستظل رمزًا

خالدًا للمرأة المصرية المثالية، التي تهب حياتها فى خدمة وطنها، وسيذكر التاريخ بأحرف

من نور مواقفها التاريخية وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة أثناء حرب

أكتوبر المجيدة؛ حتى صارت خير أم للأبطال.

أعرب الوزير، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة فقيدة الوطن،

والشعب المصري، سائلًا المولى – عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها

الصبر والسُّلوان.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير المالية: جيهان السادات قدمت نموذجًا متفردًا في العطاء الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.