تراند الفن: بدء دخول طلاب الثانوية العامة اللجان لأداء امتحان اللغة العربية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - بدأ دخول طلاب شهادة الثانوية العامة، منذ قليل؛ للجان امتحان مادة اللغة العربية للشعبة العلمية، بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021، بكافة أنحاء الجمهورية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويؤدي اليوم السبت نحو 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشري، كما نبهت بأنه في حال عدم التسليم سيكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة للمجموع بعد الإجابة عليها منزليا لرؤساء اللجان ليتم تصحيحها، مطالبة جميع الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحانات بنحو 60 دقيقة للتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة التربية والتعليمة أن الأسئلة المتداولة على صفحات الفيس بوك، غير صحيحة ولا يجب على الطلاب الالتفاف إليها، مضيفة أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش؛ لضبط أي محاولات غش على جميع الجروبات، لافتة إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.

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