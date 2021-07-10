فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشفت

بعض الدراسات الحديثة عن فوائد هامة لتناول الشوفان تساعد في التخلص والشفاء من

العديد من الأمراض .

و

أشار الباحثين إلي أن ضرورة إتباع نظام غذائي مخصص لعلاج التهاب الأعصاب لأنه

يساعد في تحسين حالة المرضي ، خاصة مصابي التهاب الأعصاب، لافتين إلي أنه يقلل من

عدد النوبات التي يعاني منها المصابين بأحد أشكال التهاب الأعصاب وقد يساعد في

تخفيف الألم .

وكشف الخبراء عن الأطعمة التي تساعد في علاج التهاب

الأعصاب وتقليل الآم أصحاب الأمراض المزمنة المرتبطة بالأعصاب مثل الروماتويد، ومن

هذه الأطعمة الأعشاب والتوابل حيث تضيف مضادات

الأكسدة لطعامك فعلى سبيل المثال الكركم الموجود في مسحوق الكاري به مادة قوية تسمى

الكركمين، والثوم يقلل قدرة الجسم على صنع الأشياء التي تزيد من التهاب الأعصاب.

كما

أظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية الغنية بفيتامين K مثل السبانخ واللفت تقلل الالتهاب، مثل البروكلي والملفوف، وكذلك المادة

التي تعطي الفواكه مثل الكرز والتوت والعليق لونها، كما أن دقيق الشوفان والأرز البني

وخبز القمح الكامل والحبوب غير المكررة الأخرى تميل إلى أن تكون غنية بالألياف، كما

أن الألياف تساهم في علاج التهاب الأعصاب.

وتحتوي

الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف، بالإضافة إلى أنها محملة بمضادات الأكسدة والمواد

الأخرى المضادة للالتهابات.

ويجب

تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع خاصة الأسماك الدهنية حيث يحتوي كل من السلمون

والتونة والسردين على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقاوم التهابات الأعصاب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دراسة تفجر مفاجأة : الشوفان علاج سحري لهذه الأمراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.