شوف عروض بنده اليوم بكميات محدودة وخصومات 70% PANDA من خلال هايبر بنده عروض

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عمر شويل - جدة يقذم هايبر بنده Hyper Panda الكثير من الخصومات على أكثر المنتجات اقبالاً من الجمهور، لذلك يعتبر هايبر بنده ماركت هو أكثر المحلات للبيع بالتجزئة شهرة في الوطن العربي برمته، داخل دول الخليج، وخارجها، كما تعتبر عروض بنده اليوم هي الأقوى، وتستمر حتى نفاذ الكميات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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يتميز هايبر بنده بتقديم أقوى الأسعار على جميع المنتجات الكمالية الهامة في كل منزل، ومن ضمنها: عرض على ورق التواليت من فاين Fine، كما يتوفر الخصم على أكياس النفايات من سانيتا كلوب Sanita بجميع أحجامها، ويوجد أيضاً خصم مميز على عبوات مناديل الوجه من ماركة سانتيا كلوب Santia club، كما يتوفر عرض مميز من بنده ماركت على مناديل الوجه من ماركة سمايل Smile، وأيضاً على عبوات ورق الحمام من ماركة مشوار.

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يتوفر أيضاً في جميع فروع بنده ماركت تخفيضات مميزة على: عبوات مناديل الوجه من سانتيا جيبسي Santia gipsy، وكذلك يتوفر لديه خصومات مميزة على عبوات ماسي رول من ماركة سانتيا كلوب، وعلى الورق النشاف ماكسي رول من ماركة موج Maoj، وعلى عبوات مناشف السفرة القابلة للتحلل من ماركة هلا، وكذلك على ورق القصدير من سانتيا 3 rolls.

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كما يتوفر أيضاً العديد من التنزيلات، والخصومات على جميع منتجات بنده ماركت، ومن ضمنها: عروض على عبوات ماكسي رول كلينكس، كما يوجد أيضاً عرض مميز على مناديل الوجه بالحجم الكبير من ماركة أونو ONO، وكذلك عرض ممتاز على عبوات المناشف المنزلية من ماركة كلينكس، وعلى مناديل الحمام من نفس الماركة.

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يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده الكثير من التنزيلات في أسعار السلع، ومنها: تنزيل قوى على سعر مفارش السفرة من ماركة جراند ستار، وعلى أكياس النفايات من بلاستي نت Plastinet، كما يوجد وبسعر جيد عرض على شرائح ورق الخبز من أورينكس، وكذلك عرض على جميع منتجات جراند ستار.