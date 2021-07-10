تراند الفن: احرص على تناوله يومياً… غذاء شائع ومتوفر في كل منزل يخفض ضغط الدم

صحيفة المرصد: يعد ارتفاع ضغط الدم في مقدمة الأمراض الخطيرة التي تطال القلب والأوعية الدموية، فقد ثبت أن التدخلات الغذائية تعكس هذه العملية، خصوصا عند تناول بعض الأغذية، وتشمل الشوكولاتة الغنية بالكاكاو.

ويشار إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الكاكاو والتي تسمى “الفلافانول”، تقلل من ارتفاع ضغط الدم،وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وقد أثبتت التحليلات التي شملت ما لا يقل عن 856 شخصا، تأثيرا إيجابيا للكاكاو، وحتى لو كان تناوله في مدة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى 18 أسبوعا، بحسب “روسيا اليوم”.

وأوضح الباحثون من مؤسسة القلب البريطانية، أن “الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول قد يكون لها تأثير ضئيل ولكن مهم من الناحية الإحصائية في خفض ضغط الدم بمقدار 2‐3 ميلي متر زئبقي على المدى القصير”.