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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 48 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو مدرب اتحاد طنجة المغربي، إدريس لمرابط، وهو ينزع قميصه في مباراة فريقه أمام نهضة بركان، احتجاجا على قرار للحكم.
واحتج لمرابط، بنزع قميصه حينما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي نادي نهضة بركان داخل منطقة الجزاء.
وبعد هذه اللقطة الغربية، توجه الحكم للمدرب وأشهر في وجهه بطاقة حمراء ليطرده من الملعب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ردة فعل غير متوقعة لمدرب مغربي اعتراضا على قرار الحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.