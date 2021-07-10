تراند الفن: ردة فعل غير متوقعة لمدرب مغربي اعتراضا على قرار الحكم

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو مدرب اتحاد طنجة المغربي، إدريس لمرابط، وهو ينزع قميصه في مباراة فريقه أمام نهضة بركان، احتجاجا على قرار للحكم.

واحتج لمرابط، بنزع قميصه حينما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي نادي نهضة بركان داخل منطقة الجزاء.

وبعد هذه اللقطة الغربية، توجه الحكم للمدرب وأشهر في وجهه بطاقة حمراء ليطرده من الملعب.