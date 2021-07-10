تراند الفن: الأهلي يسعى لتجديد عقد صلاح محسن قبل الأولمبياد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يعقد مسؤولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة، جلسة مع صلاح محسن، مهاجم فريق الكرة، من أجل تجديد عقده مع الفريق، وذلك قبل السفر مع المنتخب الاوليمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويسعي مسؤولو الأهلي لتجديد عقد محسن الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل لعدة أسباب، في مقدمتها رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق في استمراره، علاوة على رغبة النادي في تحصين اللاعب من الاغراءات الخارجية، لا سيما في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه، وسط توقعات بتألقه مع المنتخب المصري في الأولمبياد.

وتعاقد الأهلي مع صلاح محسن في صيف 2018، قادمًا من انبي، في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية -وقتها- مقابل 35 مليون جنيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة مساء الاحد في الدوري المصري، وذلك قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايرز تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له 17 من يوليو الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.