فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أوضح مصدر طبي من الفريق المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز، أن مشاكل الرئة تزداد، رغم شفائها من فيروس كورونا، مبينا أن الرئة تتآكل بشكل كبير، وأثر ذلك على التنفس.

وأردف أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها، وأنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بتعليمات من أسرتها خوفًا على صحتها>

فيما أشار مصدر مقرب من الفنانة دلال عبد العزيز، إلى تطورات الإجراءات المتبعة معها، وأولها التشديد على الطاقم الطبي، ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية، إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية.

ولفت إلى أن حالتها حاليا يباشرها طبيب واحد فقط، حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم، كي لا يُصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تتآكل بشكل كبير.. تطورات صادمة في حالة دلال عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.