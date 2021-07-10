تراند الفن: توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات (صور وفيديو) 

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - حرص طلاب الثانوية العامة، على التوافد للجان الامتحانات، قبل الموعد الرسمي بوقف كافي، وذلك لإتمام الإجراءات والدخول إلى اللجان قبل الساعة العاشرة، والتي يبدئ فيها الوقت الرسمي.

رصد “القاهرة 24” حرص الطلاب علي التواجد في مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، وتم الكشف الحراري علي الطلاب بعد التزامهم بارتداء الكمامة، وكذلك تم منع الدخول بالهواتف المحمولة.

ووجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم السبت، القيادات التعليمية ورؤساء اللجان والملاحظين، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب خلال أعمال سير امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول لبدء الامتحانات، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الأمثل وفقًا للقواعد الوزارية المنظمة لذلك.

وشدد “المحافظ ” على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين، مع تكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم من الإصابة بفيروس “كورونا” وأشار “المحافظ “، إلى إنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوي بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان التسعة، وشدد علي رؤساء الاحياء ورئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

وتفقد الدكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية التعليم ببورسعيد، مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة قبيل انطلاق امتحان اللغة للشعبة العلمية. جاءت الجولة التفقدية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة والتي تصل إلى بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات.

واطمئن الدكتور نبوي على الالتزام بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكذلك تأمين خطوط السيارات المسئولة عن تسلم الإجابات، موجهًا خالص الشكر والتقدير للجميع لما لمسه من العمل بكل دقة وانضباط.

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