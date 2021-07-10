فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

، دعم بلاده لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين بين فلسطين

وإسرائيل.

ووفقاً لموقع “الشرق الأوسط” نفى في الوقت نفسه أن تكون عُمان

الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وكشف وزير الخارجية العُماني أن القمة المرتقبة بين خادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان،

التي تعقد يوم غدٍ في مدينة نيوم، ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، معتبراً أن

هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات التي يزمع البلدان توقيعها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.