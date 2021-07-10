تراند الفن: وكيل “تعليم القليوبية” يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه طارق عبدالفتاح إبراهيم رئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي، بمدرسة محمد متولي الشعراوى ببنها، للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وصول ورقة الامتحانات للجان، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابع وكيل الوزارة سير الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المسئولة، بدءًا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن توزيع أوراق الأسئلة يبدأ من الساعة الخامسة صباحًا، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة الجميع.

وأشار وكيل الوزارة إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل بالتنسيق مع غرف عمليات بالادارات التعليمية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أي شكوى، والوصول لحل والعمل على توفير مناخ ملائم للطلاب.

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