تراند الفن: محافظ القليوبية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في عدد من المدارس(صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، سير امتحانات الثانوية العامة في عدد من المدارس بمدينه بنها وشبرا الخيمة من بينها مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها ومدرسة بنها الثانوية بنات ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات؛ بالإضافة لمدرسة عمرو بن العاص الثانوية بغرب شبرا الخيمة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور رضا الديب مدير التأمين الصحي والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدًا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية، وبلغ عدد طلاب المجموعة العلمية 21765 طالب وطالبة وعدد طلاب المجموعة الأدبية بلغ 18739 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة.

وأشاد محافظ القليوبية، بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصًا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة نفذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم؛ وذلك لاستقبال الشكاوي بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان، وشدد على رؤساء المدن والاحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

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