تراند الفن: كشف تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الانفجار الضخم الذي هز شمال العاصمة الإيرانية طهران

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تحدث المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في أمانة العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، عن تفاصيل وتطورات الانفجار في متنزه “ملت” بشمال طهران.

وقال جلال ملكي:”توجهت عدة فرق من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت”، وفق لوكالة “فارس”.

وأشار: “لقد أعلن أفراد أحد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت بأنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي آثار لانقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة”.

وأوضح أن “فرقهم واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض”.

وتابع: “الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن”، بحسب “روسيا اليوم”.

يذكر أن السلطات الإيرانية، أعلنت مساء أمس الجمعة، سماع دوي انفجار كبير بشمال العاصمة طهران.