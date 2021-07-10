تراند الفن: الإمارات تقرر منع مواطني هذه الدول من دخول أراضيها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - قررت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من

إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب

الترانزيت القادمين منها.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، أعلنت “الهيئة العامة للطيران

المدني” و”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”، تعليق

دخول المسافرين القادمين من أندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات

الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم غد الموافق

11 يوليو الجاري الساعة 11:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى

هذه الدول.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه

الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث

سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من إندونيسيا وأفغانستان إلى

الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم

من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والبلدين ويشمل ذلك

الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات إندونيسيا وأفغانستان

في الإمارات.

كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط

الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء

أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن

والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة

من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل

حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة

وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات

الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين

القادمين من إندونيسيا وأفغانستان عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا

تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات

مع هذه الدول.

كما يمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا وأفغانستان، ويستثنى

من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية

والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

و أهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة

المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل و جدولة رحلاتهم و ضمان

عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإمارات تقرر منع مواطني هذه الدول من دخول أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.