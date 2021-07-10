تراند الفن: خبر “غير سار” من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن هناك صلة “محتملة” بين حالات الالتهاب في القلب و اللقاحات التي تعتمد نفس تقنية “ار ان ايه”(الحمض النووي الريبوزي المرسال) ضد كوفيد.

وأشار خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان، إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات لالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب في العديد من البلدان، ولا سيما في الولايات المتحدة، بحسب “روسيا اليوم”.

ولفت الخبراء إلى أن “الحالات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بشكل عام في الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل أكثر عند الشباب وفي كثير من الأحيان بعد الجرعة الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيد-19″، وفق”أ ف ب”.

وأردف خبراء منظمة الصحة العالمية أن “البيانات الحالية تشير إلى وجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال”.

وتابع الخبراء أن “فوائد لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال تفوق المخاطر في الحد من حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن الاصابة لكوفيد-19”.

واختتم خبراء منظمة الصحة العالمية أن البيانات المتاحة تشير إلى أن الاصابة بالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب بعد التطعيم خفيفة بشكل عام وتستجيب للعلاج، مشيرين إلى أن “المتابعة جارية لتحديد التأثيرات على المدى الطويل”.