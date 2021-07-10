فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد- الأناضول: حذر وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، من ضغوط التضخم قائلا إنه أصبح أحد أهم أشكال التهديد العالمية. وجاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” عقب مشاركته في فعاليات اليوم الأول لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، والذي بدأت أعماله أمس الجمعة بمدينة البندقية الإيطالية، ويستمر يومين. وأوضح ألوان أن ضغوط التضخم بدأت تشكل تهديدا عالميا لجميع الدول، مشيرا إلى الأهمية البالغة لبنوك التنمية في معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا. ويناقش الاجتماع ملفات عدة، بينها دعم البلدان الأكثر ضعفا، وقضايا الضرائب الدولية، والديون العالمية والثورة الرقمية والإنتاجية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحذير من خطر عالمي يواجه جميع الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.