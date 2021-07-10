فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ورافق المحافظ، خلال جولته على عدد من اللجان، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، والمهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا، حيث شملت الجولة المرور على مدارس الفريق صفي الدين أبو شناف، الشهيد محمد وحيد حبشي، ومدرسة 25 يناير.
وتأكد المحافظ من توافر الخدمات الطبية داخل اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، موضحًا ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.
ووجّه القاضي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم جميع أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم خاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ.
وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألفًا و524 طالبًا وطالبة بنطاق 87 لجنة بجميع مراكز المحافظة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ المنيا يتابع امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.