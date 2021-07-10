تراند الفن: نهائي الكونفدرالية.. ماذا فعل الرجاء وشبيبة القبائل في 4 مواجهات سابقة؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - يستعد فريق الكرة بنادي الرجاء المغربي، لمواجهة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب “الصداقة” بدولة بنين، ضمن منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق المغربي بقيادة مدربه التونسي الأسعد الشابي، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد لقب قاري لمصالحة جماهيره، بعد أن ابتعد الفريق الأخضر عن المنافسة على لقب الدوري المحلي.

والتقى الفريقان من قبل في 4 مواجهات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، نجح الأخضر المغربي في الفوز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وحسم شبيبة القبائل لقاءً وحيدًا لصالحه.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى للفريقين ضمن منافسات الكونفدرالية، فهل ينجح الرجاء في مواصلة هيمنته على الفريق الجزائري، أم يطيح بآمال جماهيره المتعطشة لهذا اللقب القاري؟.

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