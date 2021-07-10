تراند الفن: هدوء تام أمام لجان الثانوية العامة بأسوان والأمن يفرق أولياء الأمور (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - تشهد لجان الثانوية العامة بمحافظة أسوان هدوء تام وذلك بعد دخول الطلاب إلى اللجان لتأدية امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقام رجال الأمن بتفرقة أولياء الأمور من أمام اللجان وذلك لتوفير الهدوء التام لطلاب لتأدية الامتحان اللغة العربية حفاظة علي الاستقرار الأمنية في محيط اللجنة.

ويبدأ اليوم امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتي الساعة 1 مساءًا وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويخوض ماراثون الثانوية العامة بأسوان عدد 6812 طالب وطالبة في 30 لجنة داخل المحافظة،ويتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أي إصابات أو أضرار.

وبالتوازي مع ذلك تم توفير استراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع استراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات واحتياجات المعلمين الضرورية، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.

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