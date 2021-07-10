تراند الفن: إصابة مراقب بهبوط في إحدى لجان الثانوية العامة بالشرقية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - أصيب أحد مراقبي امتحانات الثانوية العامة داخل لجنة امتحانات بمدرسة “شرشيمة” الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة ههيا التعليمية، بهبوط في ضغط الدم.

وأصيب المراقب “حمادة.ع.ع” 42 سنة، مُقيم بمركز ومدينة كفر صقر، بانخفاض في ضغط الدم، وذلك في أثناء وجوده داخل لجنة امتحان بمدرسة “شرشيمة” الثانوية المشتركة بمدينة ههيا، فيا تم التعامل معه من خلال طبيب بالمدرسة وإسعافه على الفور.

وفي وقتٍ سابق، طالب أحد الإداريين بالمدرسة، جموع الطلاب ممن يمتلكون مروحة “عمود أو مكتب”، بجلبها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة خلال فترة الامتحان، على أن يتسلمها فور انتهاء الامتحان.

ونشر حساب مدرسة “شرشيمة الثانوية المشتركة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أي طالب بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة عنده مروحة عمود أو مكتب يجيبها معه.. مطلوب مراوح للجان أثناء الامتحان، ولن تأخذها المدرسة أو تحتفظ بها، وسيأخذها الطالب معه بعد الامتحان”.

من جانبنا، تواصلنا من أسعد فاروق، مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والذي أوضح لـ “القاهرة 24” أن التعليمات الصادرة من جانب الوزارة تقتضي بعدم وجود أي مراوح سقف بمختلف لجان الامتحان خلال امتحانات الثانوية العامة.

وقال “أسعد”، إن جلب المراوح سواء كانت عمودًا أو مكتب -وسط تأكيد على أنه يُفضل أن تكون المروحة التي يُحضرها الطالب أو أحد أقاربه “عمود”- هو عمل تطوعي بحت، وليس مفروضًا على أي شخص سواء كان طالبًا أو ولي أمر، قبل أن يؤكد على أن الأمر بمثابة مشاركة مجتمعية، وأن من يُحضر مروحة ستكون بمثابة الأمانة طوال فترة الامتحانات، أو خلال يوم الامتحان فقط، وذلك للطالب صاحب المروحة وأصدقاؤه.

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