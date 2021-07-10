فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - خطفت ياسمين طافش،شقيقة الفنانة السورية نسرين طافش،

الأنظار عقب نشر الفنانة صورة جمعتها بشقيقةها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث

أثنى متابعيها على جمال شقيقةها وأنوثةها.

وظهرت نسرين رفقة شقيقةها، في شبه كبير من بعضهما، وهو

الأمر الذي لفت أنظار المتابعين.

وكانت نسرين قد قضت عطلتها الصيفية على ضفاف جزر المالديف

بينما نشرت قبل فترة عبر حسابها على “انستجرام ” صورة من طفولتها.

ونادراً ما تنشر نسرين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

صوراً لأفراد عائلتها وتحاول إبعادهم عن الأضواء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شقيقة نسرين طافش تخطف الأنظار منها بسبب أنوثتها الطاغية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.