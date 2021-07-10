فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس

كورونا في وزارة الصحة، أن عدد مصابي الفطر الأسود الذين رصدتهم وزارة الصحة يتراوح

بين 25 إلى 30 شخصا.

وأشار حسني إلى أن “الفطر الأسود كمرض ليس مرتبطا بفيروس

كورونا المستجد، لكنه يظهر كنتيجة لضعف مناعي، أيا كان السبب المؤدي لهذا الضعف”.

وأوضح أن بعض حالات كورونا تلقت أدوية بشكل مفرط أثناء علاجها

من الفيروس، وعلى أساس غير علمي وبعيدا عن إشراف وزارة الصحة، ما أسفر عن إصابة أصحاب

هذه الحالات بالفطر الأسود.

ولفت إلى أن العامل المناعي حاسم جدا في قضية التعافي من

فيروس كورونا وتبعاته.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الصحة تعلن عدد مصابي الفطر الأسود: هذا الخطأ سبب الإصابة به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.